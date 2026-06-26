В Хабаровском крае под контролем остаются 12 лесных пожаров

Ещё семь очагов находятся в зоне контроля из-за значительной удалённости и продолжают оставаться под постоянным наблюдением специалистов. При этом площадь, пройденная огнём, не увеличивается: у пяти пожаров прироста нет с 22 июня, ещё у двух — с 23 июня.