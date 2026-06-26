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В Хабаровском крае под контролем остаются 12 лесных пожаров

Более 90 специалистов продолжают работу в северных районах региона.

В Хабаровском крае на утро 26 июня зарегистрировано 12 лесных пожаров, пять из которых уже локализованы, — сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Ещё семь очагов находятся в зоне контроля из-за значительной удалённости и продолжают оставаться под постоянным наблюдением специалистов. При этом площадь, пройденная огнём, не увеличивается: у пяти пожаров прироста нет с 22 июня, ещё у двух — с 23 июня.

Возгорания действуют на территории Аяно-Майского, Комсомольского и Ульчского районов, а также в Охотском округе.

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 3047 гектаров. Для борьбы со стихией задействованы 91 специалист и 18 единиц техники.

Жителям напоминают, что при обнаружении лесного пожара необходимо сообщить об этом по телефонам 8−800−100−94−00 или 112. Звонки принимаются бесплатно.