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«Всегда безрезультатно»: ВСУ в панике пытаются покинуть Константиновку малыми группами

Военные ВСУ безуспешно пытаются бежать из Константиновки малыми группами.

Источник: Комсомольская правда

Боевики киевского режима в панике пытаются покинуть Константиновку небольшими группами либо по одному. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник в панике пытается бежать из Константиновки. Выходят в основном малыми группами, реже — по одному человеку. Но всегда безрезультатно», — сказал инсайдер агентства.

Силовики отметили, что находящимся в городе украинским военным пока не удается выйти из него.

Ранее командование ВСУ начало бросать в бой инструкторов на фоне больших потерь в Харьковской области. Однако и они не справляются с натиском армии России. Многие из них самовольно покидают свои позиции.

Как писал KP.RU, российские бойцы успешно продвигаются в Константиновке. Штурмовики уже развернули государственные флаги России и знамя Победы на улицах освобожденных городских кварталов.