РУСАЛ поделился опытом подготовки кадров по проекту «Профессионалитет»

Сегодня КрИМТ является одной из ключевых площадок по подготовке специалистов для алюминиевой промышленности региона. В проекте «Профессионалитет» техникум поддерживают государство и бизнес-партнеры. Компания РУСАЛ направила 62 млн рублей на развитие образовательного кластера в крае. Благодаря этой поддержке студенты осваивают рабочие профессии на современном оборудовании, идентичном тому, что используется на реальном производстве.