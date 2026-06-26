РУСАЛ поделился опытом подготовки кадров по проекту «Профессионалитет»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На КрАЗе прошла встреча представителей РУСАЛа, министерства образования Красноярского края и Красноярского индустриально-металлургического техникума.
Участники обсудили подготовку рабочих кадров для алюминиевой промышленности, развитие совместных образовательных программ, раннюю профориентацию школьников и участие компании в федеральном проекте «Профессионалитет».
«Наша главная задача — чтобы ребята приходили в профессию осознанно и оставались в инженерной и производственной сфере. Мы активно участвуем в днях открытых дверей, проводим экскурсии на завод, развиваем металлургические классы вместе со школами. Выбирая профессию, дети должны четко понимать, чем им предстоит заниматься», — отметил директор по персоналу АО «РУСАЛ Красноярск» Андрей Назаров.
Сегодня КрИМТ является одной из ключевых площадок по подготовке специалистов для алюминиевой промышленности региона. В проекте «Профессионалитет» техникум поддерживают государство и бизнес-партнеры. Компания РУСАЛ направила 62 млн рублей на развитие образовательного кластера в крае. Благодаря этой поддержке студенты осваивают рабочие профессии на современном оборудовании, идентичном тому, что используется на реальном производстве.
В техникуме готовят будущих металлургов, крановщиков, электромонтеров, сварщиков, монтажников, лаборантов и других востребованных специалистов. Образовательные программы разрабатываются под конкретные запросы работодателя совместно с действующими специалистами РУСАЛа. В учебном процессе стало больше производственных заданий, а часть занятий проходит непосредственно на рабочих площадках. Уже с первого курса студенты выходят на оплачиваемые стажировки, участвуют в целевых программах и получают дополнительную стипендиальную поддержку.
Во время встречи заместитель министра образования Красноярского края Артем Петенев оценил площадки завода для прохождения практики, условия труда будущих специалистов и современные подходы к обучению. Перед выходом на производство студенты отрабатывают производственные процессы на VR-тренажере.
«Вклад промышленности в образование традиционно большой. Наша цель — готовить кадры под конкретные условия, поэтому важно понимать современные технологии и задачи, с которыми выпускник столкнется на производстве», — прокомментировал заместитель министра образования Красноярского края Артем Петенев.
Гостям также показали, как идет экологическая модернизация КрАЗа. Новые корпуса с экологичными электролизерами РА-550, разработанными инженерами РУСАЛа, позволят снизить выбросы фторидов на новом производстве на две трети и исключить выбросы бензапирена. Кроме того, в новых корпусах часть процессов будет автоматизирована, что сделает работу сотрудников комфортнее.
По мнению участников встречи, такое взаимодействие промышленности и образовательных организаций помогает готовить специалистов под реальные запросы производства, а выпускникам — уже к моменту окончания обучения иметь практический опыт и понятную профессиональную траекторию.