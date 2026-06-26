Кот-д’Ивуар победил Кюрасао и вышел в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Кот-д’Ивуара разгромила команду Кюрасао и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026. Матч прошел 25 июня на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии и завершился со счетом 2:0.
Два гола в матче забил нападающий Николя Пепе на 7-й и 64-й минутах. Благодаря ему Кот-д’Ивуар впервые в истории вышел в 1/16 финала турнира.
Сборная Кюрасао заняла последнее место в группе Е и отправляется с чемпионата домой.
26 июня Нидерланды обыграли Тунис в матче третьего тура групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 со счетом 3:1 и также прошли в плей-офф.
Также национальная команда Боснии и Герцеговины одержала победу над сборной Катара в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
ФИФА в свою очередь направила в IFAB запрос на экстренное изменение регламента серии послематчевых пенальти. Организация настаивает на внедрении новой процедуры до начала стадии плей-офф ЧМ.
Кроме того, организация обновила правила футбола в преддверии турнира. В новых нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле.