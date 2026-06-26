В гараже железногорца нашли 24 куста конопли и почти килограмм наркозаготовок (видео)

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям: незаконные приобретение, хранение и переработка наркотических средств, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.