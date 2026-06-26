В гараже железногорца нашли 24 куста конопли и почти килограмм наркозаготовок (видео)

Полицейские задержали 48-летнего железногорца, который оборудовал в своем гараже наркоферму. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.
Оперативники изъяли у него 24 куста конопли, 428 граммов уже переработанного вещества и 515 граммов высушенных частей растения, подготовленных для дальнейшей переработки.
Задержанный рассказал полицейским, что занимался выращиванием исключительно для личного употребления. Однако объем изъятого говорит о серьезных масштабах домашнего производства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям: незаконные приобретение, хранение и переработка наркотических средств, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
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