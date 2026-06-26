Роскачество дало советы по выбору абрикосов

Эксперты также советуют отказаться от покупки абрикосов со сморщенной кожицей — это признак длительного хранения и потери влаги. Слишком мягкие плоды перезрели, а слишком твердые — незрелы. Не стоит брать фрукты с помятыми боками, темными или зелеными пятнами: потемнение говорит о начале порчи, зеленоватые вкрапления — о том, что плод сорван рано и уже не дозреет.