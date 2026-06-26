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Встали стеной: В Ростовской области системы ПВО не пропустили БПЛА в глубь России

Расположенные в Ростовской области подразделения ПВО ночью 26 июня отразили налет беспилотников противника. Украинские дроны-камикадзе перехвачены над территориями семи районов Донского края.

Источник: Российская газета

Расположенные в Ростовской области подразделения ПВО ночью 26 июня отразили налет беспилотников противника. Украинские дроны-камикадзе перехвачены над территориями семи районов Донского края.

Ночью противник несколько раз пытался атаковать беспилотниками расположенные за пределами зоны СВО регионы России, но на южном направлении — на границе ЛНР и Ростовской области — аппараты врага встретили зенитно-ракетные дивизионы.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, беспилотники противника перехвачены в Чертковском, Неклиновском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.

В общей сложности сбито 15 беспилотников самолетного типа.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил глава области.

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