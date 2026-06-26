26 и 27 июня в Туве запрещена продажа алкоголя

26 и 27 июня в Кызыле (Тува) введен запрет на продажу алкоголя. Это связано с выпускными вечерами для 9-х и 11-х классов, сообщили в Службе по лицензированию Республики.
Закон Республики Тыва от 11.11.2011 запрещает продажу алкоголя во время массовых мероприятий. К таким мероприятиям относятся праздники, фестивали и другие общественные события. Выпускные вечера считаются массовыми культурными мероприятиями. Поэтому продажа алкоголя в эти дни будет ограничена.
Служба по лицензированию Республики Тыва информирует: запрет касается розничной продажи алкогольной продукции. Это касается всех муниципальных образований, где проводятся выпускные.
Цель запрета — обеспечить безопасность и спокойствие во время праздника. Это сделает выпускные вечера более приятными для всех.