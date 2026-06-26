Волгоградцев предупредили о пасмурных выходных и ночных перепадах температуры

В Волгограде и области предстоящие выходные обещают быть преимущественно тёплыми, но пасмурными. По информации метеорологов Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. При этом в ночной период специалисты не исключают резкого снижения температуры.