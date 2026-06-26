На каких улицах Калининграда не будет света 26 июня

В Калининграде в пятницу, 26 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
Литовский вал, 29−35, 37, 52−58, 58, 71−77, 79−85; Аллея смелых, 82−82а, 84, 86а, 116, 118; Откосная, 2.
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