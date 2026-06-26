На концерт DJ SMASH в День молодежи красноярцев доставят бесплатные шаттлы

По маршруту от ТЦ «Авиатор» на левом берегу до магазина «Лента» у съезда с Октябрьского моста и обратно будут курсировать пять больших автобусов. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным.