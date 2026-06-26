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На концерт DJ SMASH в День молодежи красноярцев доставят бесплатные шаттлы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске для гостей празднования Дня молодежи организуют бесплатные шаттлы до острова Татышев, где 27 июня состоится концерт DJ SMASH.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске для гостей празднования Дня молодежи организуют бесплатные шаттлы до острова Татышев, где 27 июня состоится концерт DJ SMASH.

По маршруту от ТЦ «Авиатор» на левом берегу до магазина «Лента» у съезда с Октябрьского моста и обратно будут курсировать пять больших автобусов. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным.

Бесплатные шаттлы начнут работу в 18:00. Последний автобус через остров Татышев отправится в 23:30. Интервал движения составит около шести минут.