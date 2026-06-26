Начались продажи билетов на рейсы из Перми в Сухум в июле

Напомним, о планах запустить в летний сезон прямой рейс по направлению Пермь—Сухум стало известно весной. В конце прошлого года маршрут был включен в программу международных субсидируемых рейсов наряду с Минском. Предполагалось, что полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» с 1 июля. Авиакомпания уже летала по заданному маршруту в новогодние праздники, всего было выполнено шесть рейсов. Сумма субсидий из краевого бюджета на один рейс составила 1,759 млн руб.