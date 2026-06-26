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В ОДКБ объяснили, кто решает вопрос приостановки членства страны в организации

Васильев: вопрос приостановки членства страны в ОДКБ решают президенты.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос о приостановке членства страны в ОДКБ или о ее исключении находится в ведении Совета коллективной безопасности на уровне президентов. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

«Вопрос о приостановке членства или об исключении уже решается Советом коллективной безопасности, то есть президентами», — сказал он.

Два года назад, напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о том, что республика выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Правда, сроки уточнять не стал.

Позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия ждет, пока Армения объявит об окончательном решении по своему участию в ОДКБ. По мнению дипломата, позиция Еревана «не очень приглядна».

При этом в апреле этого года спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что если будет принято решение о повышении цен на газ для Еревана, то Армения примет свое решение и окончательно выйдет как из ОДКБ, так и ЕАЭС и остальных структур.

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