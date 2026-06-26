Рядовой из Хабаровского края восстанавливает технику в зоне СВО

В ходе выполнения задач по ремонту вооружения и военной техники рядовой Андриенко осуществил технически сложные работы по восстановлению семи единиц автомобильной техники: двух автомобилей КамАЗ-43114, трёх Урал-5557, двух КамАЗ-53501 и одного КамАЗ-43118. Лично восстановил раздаточную коробку, рулевое управление, воздушную систему и электрооборудование на трёх автомобилях.