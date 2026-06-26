Рядовой из Хабаровского края восстанавливает технику в зоне СВО

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, рядовой Евгений Андриенко проявил высокий профессионализм и инициативу при восстановлении военной техники в зоне специальной военной операции, за что он награжден медалью Суворова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе выполнения задач по ремонту вооружения и военной техники рядовой Андриенко осуществил технически сложные работы по восстановлению семи единиц автомобильной техники: двух автомобилей КамАЗ-43114, трёх Урал-5557, двух КамАЗ-53501 и одного КамАЗ-43118. Лично восстановил раздаточную коробку, рулевое управление, воздушную систему и электрооборудование на трёх автомобилях.
Оперативное восстановление и возвращение машин в боевые порядки обеспечило бесперебойную поставку всего необходимого на линии боевого соприкосновения. Выполнение поставленных задач рядовым Андриенко непосредственно вносит вклад в успешное достижение целей в рамках специальной военной операции, отметили в пресс-службе Восточного военного округа.