Мэр Красноярска оценил объекты строительства и благоустройства в Советском районе

Как рассказали в мэрии, совещание стартовало с пр. Молодёжного, на участке около домов № 1 и № 3. Здесь проводятся работы по отсыпке оврага. Это позволит укрепить склон и в дальнейшем восстановить проезд в сторону улицы Петрушина и далее — на развязку на Енисейском тракте. Движение здесь было прекращено несколько лет назад из-за сползания грунта. Жители просили вернуть проезд. В этом году дорогу сделают в переходном покрытии, на будущий год будет запланирован полноценный ремонт.