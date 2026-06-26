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26 июня в Красноярске пройдут взрывные работы

Они состоятся на Торгашинском месторождении.

Источник: Комсомольская правда

26 июня в Красноярске запланированы взрывные работы. Они пройдут на Торгашинском месторождении, сообщает главное управление по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности.

Время проведения — с 12:00 до 17:00. Опасная зона вокруг места работ имеет радиус 550 метров. Жители внутри этой зоны услышат специальные сигналы.

Сигнал номер один — предупредительный. Это одна длинная сирена. Она прозвучит перед началом работ, обозначая ввод опасной зоны.

Сигнал номер два — боевой. Это две длинные сирены. Этот сигнал означает, что проводится взрыв.

Сигнал номер три — отбой. Это три коротких сигнала. Они сообщают об окончании взрывных работ.

Если вы услышите сирены или взрывы, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Никаких специальных действий от жителей не требуется.

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