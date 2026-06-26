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Сотни жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 26 июня

Энергетики назвали адреса, где в Ростове в пятницу не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 26 июня коснутся сотен жителей города. Об этом предупредили в «Донэнерго». Выяснили адреса, где света не будет.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Пушкинская, 134/68, 163−169, 171, 173А, 173Б, 175;

— улица Максима Горького, 166, 168, 169/163;

— переулок Университетский, 115.

С 9:00 до 12:00:

— проспект 40-летия Победы, 37−57, 61/1.

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