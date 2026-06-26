Под Ростовом фармацевты отпускали популярные у наркоманов препараты без рецепта

Специалисты ведомства провели проверку в аптеке города Сальска и установили, что в ней числилось 2802 упаковки препаратов, популярных среди наркоманов. Однако сами лекарства и рецепты в ней отсутствовали, а в журнале учета операций не было сведений об их продаже.