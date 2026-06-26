На охотничьем совете в Хабаровске обсудили лимиты на охоту и закупки

Лимиты сформированы на базе данных зимних маршрутных учётов и прошли экологическую экспертизу. Все поступившие в рамках общественных обсуждений замечания рассмотрены и переданы в Минприроды края. Относительно прошлого сезона скорректированы объёмы добычи: по благородному оленю, косуле и рыси лимиты увеличены, по лосю, дикому северному оленю и соболю — снижены.