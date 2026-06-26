Прохор Шаляпин заявил, что Филипп Киркоров украл у него 18 лет карьеры

Певец Прохор Шаляпин посетил шоу «В гостях у Ханги», в котором откровенно рассказал о конфликте с коллегой Филиппом Киркоровым. Исполнитель считает, что заслуженный артист РФ украл у него 18 лет карьеры.
В 22 года Шаляпин попал на конкурс «Фабрика звезд», где полюбился зрителям. Однако продюсер Виктор Дробыш отказался с ним работать, а затем к «саботажу» подключился и Киркоров.
По словам артиста, на протяжении 20 лет он не мог гастролировать и записывать хиты. Шаляпин считает, что ему связали руки и «поместили его в кладовку». Он добавил, что по указанию некоторых знаменитостей, в том числе Киркорова, его убрали из телеэфира.
— Конкретно по отношению ко мне были совершены действия, которые выкинули меня на 18 лет с эстрады. Он не должен был меня поддерживать, но и не мешал бы. Не надо было звонить и гадости говорить про меня. Мне потом этот человек все рассказал, — заявил Прохор Шаляпин.
Вместе с тем музыкант добавил, что подобные масштабные артисты внутри очень трусливые, из-за чего боятся потерять любовь аудитории.
Еще в ноябре Шаляпин рассказал, что в нулевых он состоял в хороших отношениях с Киркоровым. Однако музыкант добавил, что их дружба не продлилась долго, так как Филипп видел в Прохоре конкурента. Примерно в то же время, как рассказал Шаляпин, он стал участником конфликта между Киркоровым и продюсером Яной Рудковской — с тех пор он остался для них врагом.