Сыграть против Роналду. Экс-защитник сборной Узбекистана о мундиале-2026

Футболист Виталий Денисов успел выиграть Кубок УЕФА с московским ЦСКА и стал чемпионом России со столичным «Локомотивом». А свой большой путь теперь уже экс-защитник сборной Узбекистана начинал в Нижнем Новгороде: в начале нулевых он стал частью нашумевшего, но короткого проекта под названием «Спартак».
Сейчас Виталий Денисов — спортивный директор клуба «Бухара». И вместе со всем Узбекистаном он следит за выступлением своей национальной сборной на чемпионате мира-2026. Мечту, к которой всю карьеру шёл Виталий Денисов, воплощают в жизнь его многолетние партнёры по сборной. В интервью nn.aif.ru Виталий оценил перспективы сборной Узбекистана на мундиале, признал величие Криштиану Роналду и вспомнил свои весёлые и опасные приключение в Нижнем Новгороде.
«Узбекистан верит!».
Алексей Рокотов, nn.aif.ru: Попадание на чемпионат мира по футболу было вашей мечтой. Сейчас, когда вы наблюдаете за сборной Узбекистана на мундиале, какие чувства испытываете?
Виталий Денисов: Восторг! Со многими ребятами, кто сейчас в составе сборной, я ещё успел поиграть. Эльдор Шомуродов, Игорь Сергеев, Фарух Сайфиев начинали выступать в сборной Узбекистана, когда я играл свой последний отборочный турнир к мундиалю. Можно сказать, я подготовил парней для исторического события (улыбается). Очень рад за них. И за весь Узбекистан!
— Выход Узбекистана на ЧМ во многом стал возможен благодаря увеличению числа участников турнира с 32 до 48 команд. Если отвлечься от личных симпатий, это нововведение вам нравится? Уровень нынешнего турнира соответствует чемпионатам мира, которые мы привыкли видеть?
— Оценить, стал чемпионат мира лучше или хуже после расширения, можно будет только, когда он закончится. Сейчас мы все только присматриваемся к новому формату. Но для сборной Узбекистана эта реформа ФИФА поворотная! Нам много раз чего-то не хватало для выхода на мундиаль. То одной победы, то одного гола…
Я мечтал попасть на чемпионат мира-2018 и сыграть в России, которую считаю своей второй родиной. Но не сложилось. А сейчас сборная Узбекистана сражается на главном турнире на планете. И это станет мощнейшим толчком к развитию футбола в стране.
— Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро перед турниром осторожно сказал, что команда вряд ли станет чемпионом мира. Итальянскому тренеру такое простят болельщики?
— Умные люди всё понимают (улыбается). Я сейчас живу в Бухаре. Когда Узбекистан в дебютном матче на чемпионате мира забил Колумбии, все сходили с ума и верили, что мы можем победить (Узбекистан проиграл 1:3. — Ред.).
Но выход из группы, конечно, станет для сборной Узбекистана настоящим чудом. Надо в него верить, но всё-таки сохранять трезвый рассудок (интервью было записано накануне матча Узбекистан — Португалия, в котором узбекская команда проиграла со счётом 0:5 и практически лишилась шансов на попадание в плей-офф. — Ред.).
«Учусь у сэра Алекса Фергюсона».
— Каннаваро, как и вы, выступал на позиции защитника и стал обладателем Золотого мяча. Расстроены, что вам не довелось поиграть под руководством Фабио?
— Да я вообще расстроен, что закончил за сборную играть. Столько лет пытался пробиться на чемпионат мира. И на тебе — немного не дотерпел! (смеётся).
А с Каннаваро мы общались. Он приезжал на финал Кубка Узбекистана по футболу, мы с ним там встретились. Интересная получилась беседа.
Фабио был выдающимся игроком. Но как тренер он пока делает первые шаги в мировом футболе. Надеюсь, опыт с Узбекистаном у него будет исключительно успешным.
— Судя по тому, что на вашем аватаре в мессенджере МАХ фото с биографией сэра Алекса Фергюссона, любимый тренер у вас — именно легендарный шотландец?
— Да, сэр Алекс — один из столпов мирового футбола. За «Манчестер Юнайтед» я тоже следил с самого детства. Великая команда, великие игроки. А Фергюсон всем блестяще управлял.
Я, кстати, сейчас сам учусь на тренера. Пример стараюсь брать с лучших.
— Учиться у лучших сейчас могут и футболисты сборной Узбекистана. Сыграть на чемпионате мира против Криштиану Роналду для экс-форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова или бывшего московского «армейца» Аббосбека Файзуллаева и остальных сродни чуду?
— Конечно, это чудо! Что бы там сейчас ни говорили о Роналду, это величайший игрок и бомбардир. Кто ещё забил столько голов за мировую историю футбола?!
Когда мне кто-то говорит, что Криштиану больше не способен приносить пользу команде, я отвечаю: «Хорошо, это твоё мнение». Но я с этой позицией категорически не согласен.
— Я так понимаю, финал вашей мечты — Португалия — Узбекистан?
— Ещё Англию давайте добавим на пьедестал (улыбается)!
У нас с папой (папа Виталия Геннадий Денисов — экс-игрок ташкентского «Пахтакора», — Ред.) есть традиция: мы перед каждым большим турниром выбираем несколько сборных, за которые будем болеть. А потом сравниваем, какие команды выступили успешнее.
И я, честно, с самого детства всегда выбираю две сборные — Англию и Португалию. Если Узбекистан не сможет выиграть мундиаль, пусть это сделают англичане или португальцы.
«В Нижнем Новгороде мне до сих пор должны денег».
— В канун чемпионата мира российские болельщики с ностальгией вспоминали, как восемь лет назад встречали праздник мундиаля в родных городах. Пошумел чемпионат и в Нижнем Новгороде… А что первым приходит вам в голову, когда вспоминаете Нижний?
— Наверное, как меня там ножом ударили! Такое не забывается (смеётся). Хорошо, что всё тогда обошлось не самыми серьёзными повреждениями.
История, конечно, так себе. Мы гуляли с моим одноклубником Градимиром Црногорацем по улице Октябрьской, увидели, как двое парней бьют окна в домах на первом этаже. Крикнули им: «Вы что делаете?!» Те сразу удрали, а из подъезда выскочили жильцы и бросились на нас — решили, что это мы окна бьём. Вот один из нападавших меня и ударил в бедро ножом. Крови я тогда много потерял.
Но в интервью я это происшествие почему-то всегда вспоминаю с улыбкой.
— А нижегородский «Спартак», за который вы провели сезон-2006, каким словом вспоминаете?
— Ну, в «Спартаке» мне до сих пор должны денег. Да и не только мне. Многие футболисты, кто выступал за эту команду, получили далеко не всё, что нам обещало руководство.
Но вот только было это ровно двадцать лет назад, и вряд ли мы эти деньги когда-нибудь увидим.
Сейчас понимаю, насколько авантюрным был проект под название «Спартак» Нижний Новгород (в конце 2005 года команда переехала из Челябинска в Нижний Новгород, а по окончанию сезона была расформирована из-за банкротства, — Ред.). Но двадцать лет назад я был совсем зелёным футболистом из дубля московского ЦСКА. Мне хотелось играть на взрослым уровне. И клуб, который ставил перед собой задачу выиграть первый дивизион и подняться в премьер-лигу, казался отличным вариантом.
— Удар ножом, «кидок» в «Спартаке»… Похоже, Нижний Новгород — нелучший этап в вашей карьере?
— Весёлое время было, мягко говоря. Но, с другой стороны, в Нижнем я заиграл на уровне первой лиги — для меня это был большой шаг вперёд. Без опыта игр за нижегородский «Спартак» я бы вряд ли затем поднялся в премьер-лигу.
— Прошло двадцать лет, а в нижегородском футболе по-прежнему масса проблем. Про вылет «Пари НН» из премьер-лиги вы, наверное, слышали. Что говорят о нижегородской команде в футбольных кругах?
— В Узбекистане о «Нижнем Новгороде» говорят не так много. У «Пари НН» много лет были сложности в премьер-лиге. Почему катастрофа произошла именно в сезоне 2025/26, я не знаю. Тут надо быть внутри команды или хотя бы рядом с ней.
Вам, наверное, надо спрашивать тренеров и руководителей клуба.
— Тренеры в «Пари НН» менялись так быстро, что некоторых мы просто не успели спросить. Да и руководителей у команды за пять сезонов в премьер-лиге было несколько…
— Возможно, в этом и кроется причина неудач. Постоянные перетасовки никому положительного результата не приносят.
Нижний Новгород — большой город. Здесь есть отличный стадион. Здесь проходили матчи чемпионата мира. Конечно, у города должна быть своя команда в премьер-лиге. Надеюсь, когда-нибудь вы свои футбольные проблемы решите, и у Нижнего будет свой представитель в РПЛ, способный показывать стабильно хорошие результаты.
«Я не закончил играть. Увидимся на мундиале-2030!».
— Большой футбол вернётся в Нижний Новгород 18 июля, когда наш город примет матч за Суперкубок России «Спартак» — «Зенит». Приедете посмотреть?
— К сожалению, не получится.
— Вы всё-таки верите, что 19 июля в финале чемпионата мира сыграет Узбекистан и планируете быть на матче в Нью-Йорке?
— Ха-ха, конечно, верю. Но в Нижний не приеду не по этой причине. Я же спортивный директор «Бухары», вы забыли, наверное. У нас подготовка к новому сезону будет вовсю идти. За другими командами наблюдать буду только по телевизору.
— К Виталию Денисову-функционеру футбольные болельщики ещё не привыкли…
— О завершении карьеры я не объявлял. За меня это как-то сделали ваши коллеги-журналисты. И теперь все считают, что я больше не футболист. Но я для себя эту дверь ещё не закрыл.
— Возвращение в сборную Узбекистана и выступление на ЧМ-2030 — лучшая мотивация?
— Ох, в 2030 году мне уже 43 года исполнится…
Хотя я ещё вполне молодой мужчина буду. Почему бы и не сыграть на мундиале?!