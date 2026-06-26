Сыграть против Роналду. Экс-защитник сборной Узбекистана о мундиале-2026

История, конечно, так себе. Мы гуляли с моим одноклубником Градимиром Црногорацем по улице Октябрьской, увидели, как двое парней бьют окна в домах на первом этаже. Крикнули им: «Вы что делаете?!» Те сразу удрали, а из подъезда выскочили жильцы и бросились на нас — решили, что это мы окна бьём. Вот один из нападавших меня и ударил в бедро ножом. Крови я тогда много потерял.