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Теплая и пасмурная погода ждет нижегородцев в выходные

Температура днем составит +19…+21 градус.

Источник: Нижегородская правда

В выходные 27 и 28 июня погода будет теплой, но пасмурной. Такие данные предоставил сервис Яндекс Погода.

В субботу, 27 июня, весь день будет малооблачно. Днем температура составит +19 градусов, а к вечеру похолодает до +17 градусов. Скорость ветра достигнет 5 м/с.

В воскресенье, 28 июня, небо станет пасмурным, но потеплеет. Днем столбики термометров покажут +21 градус, а вечером — +20 градусов. Ветер усилится до 6 м/с.

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