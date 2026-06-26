Безработным будут платить до 125 тысяч тенге в Казахстане: названо условие

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан реализует программу краткосрочного профессионального обучения для безработных граждан.
Срок обучения составляет до 6 месяцев.
Государственная поддержка участников программы:
Стипендия: 43 574 тенге.
Компенсация проезда: 17 300 тенге.
Компенсация проживания: до 64 875 тенге.
Оплата медосмотра.
Максимальная сумма поддержки:
Безработные казахстанцы могут получить до 125 749 тенге (стипендия, проезд, проживание).
Альтернативные формы обучения:
Обучение на рабочем месте у работодателя с выплатой заработной платы в размере 86 500 тенге.
Повышение квалификации онлайн на портале Skills.enbek.kz. С начала года этим инструментом воспользовались более 37 тысяч безработных граждан.