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Безработным будут платить до 125 тысяч тенге в Казахстане: названо условие

Сегодня, 26 июня 2026 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана объявили хорошую новость про бесплатное обучение и выплаты до 125 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан реализует программу краткосрочного профессионального обучения для безработных граждан.

Срок обучения составляет до 6 месяцев.

Государственная поддержка участников программы:

  • Стипендия: 43 574 тенге.

  • Компенсация проезда: 17 300 тенге.

  • Компенсация проживания: до 64 875 тенге.

  • Оплата медосмотра.

Максимальная сумма поддержки:

Безработные казахстанцы могут получить до 125 749 тенге (стипендия, проезд, проживание).

Альтернативные формы обучения:

  • Обучение на рабочем месте у работодателя с выплатой заработной платы в размере 86 500 тенге.

  • Повышение квалификации онлайн на портале Skills.enbek.kz. С начала года этим инструментом воспользовались более 37 тысяч безработных граждан.