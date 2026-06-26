Бригады скорой помощи Хабаровска усилили 20 современными портативными ЭКГ-комплексами, которые позволяют передавать данные в режиме реального времени. Это оборудование поступило в краевую клиническую больницу имени С. И. Сергеева при участии компании «Сбер». Благодаря новым устройствам медики выездных бригад теперь могут мгновенно отправлять кардиограмму пациента кардиологам больницы для оперативной расшифровки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Специалисты в режиме онлайн смогут подтвердить или исключить у пациента признаки инфаркта, а бригада на месте — оперативно принять решение о тактике ведения больного. Такой алгоритм сокращает время до постановки диагноза и повышает качество и скорость оказания медицинской помощи, что является одной из приоритетных задач президентского нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”», — говорится в сообщении.
Партнером проекта выступила компания «Сбер», закупившая аппаратно-программные комплексы российского производства. В оборудование встроен сервис на основе искусственного интеллекта — он помогает выявлять сердечно-сосудистые патологии с точностью до 90% и сокращает время обработки ЭКГ примерно на 20%, однако финальное решение всегда остается за врачом. Подготовительный этап занял несколько месяцев: персонал прошел обучение в институте повышения квалификации, а новые технологии сначала протестировали в отделениях больницы, чтобы отработать все процессы передачи и расшифровки.
Бригады скорой помощи в Хабаровске оснастили современными ЭКГ-комплексами. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Бригады скорой помощи в Хабаровске оснастили современными ЭКГ-комплексами. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Бригады скорой помощи в Хабаровске оснастили современными ЭКГ-комплексами. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Бригады скорой помощи в Хабаровске оснастили современными ЭКГ-комплексами. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
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В отличие от стандартных кардиографов, новые комплексы не просто записывают пленку — они оснащены встроенным модулем связи, позволяющим отправлять данные напрямую в стационар. При этом аппараты могут работать и в автономном режиме: если в месте вызова нет устойчивого интернета, кардиограмма сохраняется и автоматически уходит специалисту, как только связь восстанавливается. Для врача скорой помощи это означает, что у него больше нет необходимости полагаться исключительно на собственную интерпретацию — рядом с ним теперь работает опытный кардиолог. Такая поддержка особенно важна в стрессовых условиях, когда шум, нестандартная обстановка или тяжелое состояние пациента могут помешать правильно оценить данные.
«Оборудование позволяет сделать электрокардиограмму и отправить ее в реальном времени к нам в стационар. Наши специалисты смотрят данные, вместе с коллегами со скорой оценивают состояние пациента и принимают решение: либо оставить его на месте, либо транспортировать к нам. Если везут с инфарктом, мы уже понимаем, будет ли пациенту нужно оперативное вмешательство, и готовим бригаду хирургов», — рассказал главный врач краевой клинической больницы имени С. И. Сергеева Андрей Субботин.
На сегодняшний день новые аппараты уже распределены по двум подстанциям, где ежесуточно работают семь-восемь бригад. Такая потребность не случайна — вызовы с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания составляют от 15 до 20% от общего числа обращений, и сюда входят не только инфаркты, но и инсульты, гипертонические кризы и другие состояния. Оборудование пригодится не только городским бригадам — по словам медиков, такая техника может использоваться и в отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах, и в участковых больницах, где зачастую нет возможности оперативно получить консультацию профильного специалиста.
«Благодаря этим аппаратам сократится время обслуживания больного, а если нужна госпитализация — сократится и время доезда. Самое главное — появляется второе мнение. Мы записываем пленку, передаем в больницу, где кардиолог тут же дает обратную связь. Информация поступает на наш рабочий планшет в виде официального заключения. Пока мы везем пациента, в стационаре уже организуют операционную, если это требуется. Больного уже ждут, знают, что у него конкретно, и помощь доходит гораздо быстрее, чем раньше», — пояснил главный врач Станции скорой медицинской помощи Анатолий Шеленок.
Останавливаться на достигнутом не планируют: впереди — оснащение остальных городских подстанций и районных служб, а также внедрение новых технологий дистанционного контроля за хроническими больными. Главная цель всех нововведений — чтобы каждый пациент, где бы он ни находился, чувствовал себя под надежной защитой, а медицинская помощь приходила к нему быстрее и была эффективнее.