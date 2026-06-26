Бригады скорой помощи в Хабаровске оснастили современными ЭКГ-комплексами

В отличие от стандартных кардиографов, новые комплексы не просто записывают пленку — они оснащены встроенным модулем связи, позволяющим отправлять данные напрямую в стационар. При этом аппараты могут работать и в автономном режиме: если в месте вызова нет устойчивого интернета, кардиограмма сохраняется и автоматически уходит специалисту, как только связь восстанавливается. Для врача скорой помощи это означает, что у него больше нет необходимости полагаться исключительно на собственную интерпретацию — рядом с ним теперь работает опытный кардиолог. Такая поддержка особенно важна в стрессовых условиях, когда шум, нестандартная обстановка или тяжелое состояние пациента могут помешать правильно оценить данные.