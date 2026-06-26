В Хабаровском крае полиция нашла 255 бутылок алкоголя без документов

В Хабаровском крае, в Амурском районе сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 255 бутылок спиртосодержащей продукции общей стоимостью около 42 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Проверки провели участковые уполномоченные ОМВД России по Амурскому району. Они обследовали три объекта оптово-розничной торговли на соблюдение законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Во всех трёх случаях полицейские выявили отсутствие разрешительных документов на реализацию крепких алкогольных напитков. Всего из оборота изъято более 100 литров продукции.
По итогам рейдов составлены административные материалы по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ — нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для должностных лиц санкция статьи предусматривает штраф от 20 до 40 тысяч рублей.
Изъятый алкоголь помещён на ответственное хранение. Решение по каждому административному материалу будет принято в установленном законом порядке.