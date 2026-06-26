В Хабаровском крае полиция нашла 255 бутылок алкоголя без документов

По итогам рейдов составлены административные материалы по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ — нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для должностных лиц санкция статьи предусматривает штраф от 20 до 40 тысяч рублей.