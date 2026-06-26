Сергей Верещагин оценил ход строительства и благоустройства важных объектов в Советском районе

В ходе плановой рабочей поездки по району глава города Сергей Верещагин проконтролировал, как выполняются работы и решения по обращениям жителей на приоритетных объектах. К выезду в формате «Районный маршрут» присоединилась председатель красноярского Горсовета Наталия Фирюлина. Совещание началось на проспекте Молодежном, в районе домов № 1 и № 3. В настоящее время там ведутся работы по отсыпке оврага. Эти меры позволят стабилизировать склон и в перспективе восстановить дорожное сообщение с улицей Петрушина и далее — с развязкой на Енисейском тракте. Движение по этому участку было закрыто несколько лет назад из-за оползня, и местные жители неоднократно просили о его восстановлении. В текущем году здесь обустроят дорожное полотно с переходным типом покрытия, а комплексный ремонт запланирован на следующий год. Затем мэр Красноярска проинспектировал строительные площадки двух объектов в Солнечном. В частности, он посетил строящуюся школу на 1 100 учеников в пятом микрорайоне. На данный момент проектная документация проходит корректировку, и после ее официального утверждения подрядчик сможет продолжить работы. Вторым объектом стала новая транспортная артерия, ведущая в Солнечный. Эта дорога, которая свяжет между собой улицы Авиаторов и Соколовскую, обеспечит альтернативный маршрут для доступа в микрорайон. Проект, приуроченный к 400-летнему юбилею Красноярска и реализуемый при финансовой поддержке из федерального бюджета, находится под личным контролем губернатора края. На текущий момент строительные работы выполнены на 17%. На территории активно ведутся подготовительные мероприятия: прокладывается трасса будущей дороги, а также монтируется система ливневой канализации. Сергей Верещагин также проверил, как продвигаются работы по благоустройству территории Преолес в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни». В будущем парке планируется создать игровые и спортивные зоны, проложить новые тропинки и установить освещение. Помимо этого, мэру Красноярска предоставили отчет о текущем состоянии ремонта улицы Авиаторов. Сейчас заканчиваются работы по укладке выравнивающего слоя, в скором времени подрядчик приступит к устройству верхнего асфальтового покрытия. Особое внимание здесь должно быть уделено качеству используемых материалов и соблюдению технологии. По данному объекту у нас уже были случаи, когда не принимались материалы для изготовления асфальтобетонной смеси. В этой части нужен постоянный контроль заказчика. Ряд точек маршрута касался решения вопросов красноярцев после открытой встречи в районе. Возле школы № 161 по обращениям горожан сделали новый тротуар. Поможем доукомплектовать сквер «Лес’ОК», который ранее благоустроили в рамках поддержки инициативных проектов благодаря активным красноярцам. Есть необходимость дополнить пространство уличной мебелью, игровым комплексом и видеонаблюдением«, — отметил Сергей Верещагин. Продолжилось совещание в парке в микрорайоне Взлетка, который благоустраивают к 400-летнему юбилею краевого центра. Идет первый этап преображения этого общественного пространства, который должен завершиться к августу. Очень важно, что здесь будет установлено видеонаблюдение с подключением к системе “Безопасный город” и планируется хорошее озеленение», — отметила председатель Горсовета Наталия Фирюлина. Основные работы сейчас идут в парадной части парка — на площади у памятника Павлу Федирко. Здесь обновляют пешеходное покрытие, прокладывают сети электроснабжения, на существующих опорах заменят светильники, установят камеры видеонаблюдения. Благоустройство парка разбито на два этапа: в 2027 году его продолжат в других локациях. Финальной точкой рабочей поездки стал детский сад № 282 на улице Устиновича. Реконструкция учреждения ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при финансовой поддержке из бюджетов города и края. В здании планируется провести полное обновление: заменить крышу, окна и лестничные марши, отремонтировать перекрытия, стены и полы, а также модернизировать инженерные коммуникации и фасад. Кроме того, для детского сада закупят новое учебное и технологическое оборудование для пищеблока, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить капитальный ремонт объекта намечено до конца текущего года.