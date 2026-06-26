«Чувствую большую неловкость»: Юрий Стоянов стал судьей в шоу «Звезды»

Актер Юрий Стоянов вошел в состав жюри нового сезона юмористического шоу «Звезды». Артист признался, что с интересом следил за предыдущими выпусками проекта, а приглашение занять судейское кресло принял благодаря симпатии к самому формату программы.
В новом сезоне зрителей ждут изменения: увеличится число команд и наставников, а конкурс пройдет в несколько этапов с выбыванием участников. Победитель проекта получит главный приз в размере 20 миллионов рублей, часть которого традиционно направят на благотворительность.
— Честно говоря, мне больше нравится быть зрителем. Я счастлив участвовать в проекте, но чувствую большую неловкость от необходимости судить своих товарищей и коллег, — признался Стоянов.
По словам артиста, оценивать выступления особенно непросто, поскольку за каждым номером стоят большой труд и переживания участников. Он добавил, что всегда мысленно ставит себя на место тех, кто выходит на сцену, поэтому принимать решение при выставлении баллов ему бывает крайне сложно, передает Газета.Ru.
5 апреля стало известно, что победителем реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» стал юморист Магомед Муртазаалиев. В финале ему удалось обхитрить своего оппонента Леонида Вахитова и убедить его взять сумку, в которой не лежал выигрыш — 10 миллионов рублей.