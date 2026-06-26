«Чувствую большую неловкость»: Юрий Стоянов стал судьей в шоу «Звезды»

По словам артиста, оценивать выступления особенно непросто, поскольку за каждым номером стоят большой труд и переживания участников. Он добавил, что всегда мысленно ставит себя на место тех, кто выходит на сцену, поэтому принимать решение при выставлении баллов ему бывает крайне сложно, передает Газета.Ru.