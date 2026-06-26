С 1 октября может вырасти плата за вывоз мусора

С 1 октября 2026 года плата за вывоз мусора в России может измениться. Новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов влияют на расчет платежей. В отдельных регионах новые начисления появятся уже этой осенью.
Правительство в марте 2026 года изменило порядок расчета нормативов ТКО. Теперь регионы учитывают объем отходов, вместимость контейнеров, частоту вывоза и сезонные изменения. Для многоквартирных и частных домов могут действовать разные нормативы. Завершить пересмотр нормативов во всех регионах планируют до 1 июля 2027 года, — сообщает Первый Региональный.
Новые нормативы уже утвердили восемь регионов: Москва, Пермский край, Чувашия, ЯНАО, Омская, Псковская, Курганская и Смоленская области. Волгоградский регион в их число пока не входит.
Эксперты напомнили, что можно оформить перерасчет, если человек отсутствовал дома более пяти полных дней подряд. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы.
Ранее в ФАС опровергли повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля.