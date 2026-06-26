С 1 октября может вырасти плата за вывоз мусора

Правительство в марте 2026 года изменило порядок расчета нормативов ТКО. Теперь регионы учитывают объем отходов, вместимость контейнеров, частоту вывоза и сезонные изменения. Для многоквартирных и частных домов могут действовать разные нормативы. Завершить пересмотр нормативов во всех регионах планируют до 1 июля 2027 года, — сообщает Первый Региональный.