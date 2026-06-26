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В Октябрьском продлили выплаты за привлечение на СВО контрактников

Дума Октябрьского округа продлила до конца 2026 года единовременные выплаты за содействие в заключении контрактов для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», ранее такая мера поддержки устанавливалась на срок до 30 июня этого года.

Источник: Коммерсантъ

Дума Октябрьского округа продлила до конца 2026 года единовременные выплаты за содействие в заключении контрактов для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», ранее такая мера поддержки устанавливалась на срок до 30 июня этого года.

Размер выплаты составляет 100 тыс. руб. за привлечение гражданина РФ, зарегистрированного на территории Пермского края, и 300 тыс. руб. — за гражданина из другого региона. Выплаты производятся из средств резервного фонда администрации округа.

Решение вступит в силу со дня обнародования, но не ранее 1 июля 2026 года.