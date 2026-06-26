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Фестиваль «Новый сезон» на «Розе хутор» в Сочи отменили

Из-за «объективных сложностей с логистикой».

Источник: newseasonfest.ru

В Сочи отменили фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Он должен был пройти на горнолыжном курорте «Роза хутор».

На официальной странице фестиваля указано, что такое решение было принято из-за «объективных сложностей с логистикой».

Фестиваль «Новый сезон» проводится с 2024 года. На него съезжались известные российские артисты, режиссеры и другие деятели киноиндустрии. Ведущие онлайн-кинотеатры представляли зрителям сериальные новинки. А жюри выбирало лучших из них в разных номинациях. Так, в 2024 году победителем стала криминальная комедия «Где наши деньги?», а в 2025-м — драмеди «Встать на ноги».