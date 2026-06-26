Как свадьба может обернуться крупными штрафами и даже арестом для казахстанцев

Момент бракосочетания является одним из наиболее важных этапов при построении семьи. Он требует значительных усилий и средств: фото- и видеосъемка, свадебный кортеж, аренда банкетного зала для большого количества гостей. Однако в порыве эмоций участники праздника могут нарушить закон и получить серьезное наказание. Обычно это связано с вопросами общественной безопасности, когда их действия становятся потенциально опасными для окружающих.