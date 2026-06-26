Как свадьба может обернуться крупными штрафами и даже арестом для казахстанцев

Момент бракосочетания: важность соблюдения закона
Момент бракосочетания является одним из наиболее важных этапов при построении семьи. Он требует значительных усилий и средств: фото- и видеосъемка, свадебный кортеж, аренда банкетного зала для большого количества гостей. Однако в порыве эмоций участники праздника могут нарушить закон и получить серьезное наказание. Обычно это связано с вопросами общественной безопасности, когда их действия становятся потенциально опасными для окружающих.
Примеры нарушений
Салюты и стрельба в воздух
Иногда участники свадебного торжества пытаются впечатлить гостей и совершают необдуманные действия. Например, стрельба из огнестрельного оружия на свадьбе может привести к возбуждению уголовного дела по статье 293 УК РК (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Это считается особо дерзким нарушением общественного порядка и может повлечь за собой:
Штраф до 2000 МРП (до 8,65 млн тенге в 2026 году).
Исправительные работы.
Привлечение к общественным работам на срок до 600 часов.
Ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.
Салюты и фейерверки также могут стать причиной наказания. Нарушение правил их использования грозит штрафом в размере 20 МРП (86 500 тенге) согласно статье 436 Административного кодекса (КоАП).
Опасное вождение
Опасные маневры на дорогах во время свадебного кортежа могут привести к серьезным последствиям. Это могут быть:
Выезд на встречную полосу.
Использование незаконно установленных световых и звуковых сигналов.
Высовывание пассажиров из салона автомобиля во время движения.
Создание аварийной ситуации (блокировка движения, виляния из стороны в сторону, езда задним ходом
и т. д.).
За такие нарушения на свадебный кортеж могут составить сразу несколько десятков административных актов.
Буйное поведение и конфликты
Конфликты в состоянии алкогольного опьянения также являются частым нарушением во время торжества. Важно помнить, что это считается хулиганством и может повлечь за собой уголовное наказание со штрафом до 2000 МРП или даже лишением свободы. Если драка окажется с применением холодного оружия, последствия будут крайне серьезными.
Заключение
Необдуманные действия ради попытки впечатлить окружающих могут обернуться серьезными последствиями для казахстанцев. Важно помнить об ответственности даже во время свадьбы или иного торжества.