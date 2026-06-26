Бесплатные автобусы на Татышев запустят в Красноярске

В честь празднования Дня молодежи, которое пройдет на острове Татышев, администрация города Красноярска организует бесплатные автобусные шаттлы для красноярцев. Это удобное транспортное решение позволит всем желающим комфортно добраться до места проведения праздничных мероприятий и обратно, сообщили в мэрии.
Пять вместительных автобусов будут курсировать по установленному маршруту. Начальная точка — левобережный торговый центр «Авиатор». Конечная точка — правобережный магазин «Лента», расположенный у съезда с Октябрьского моста. Таким образом, жители обоих берегов города смогут воспользоваться новым сервисом. Главное — проезд на этих шаттлах будет абсолютно бесплатным, что делает праздник еще более доступным.
Движение шаттлов начнется в 18:00. Интервал движения автобусов будет составлять около 6 минут. Это гарантирует минимальное время ожидания и возможность быстро добраться до острова.
Мэрия настоятельно рекомендует всем, кто планирует посетить празднование Дня молодежи, воспользоваться именно общественным транспортом, чтобы избежать возможных неудобств с парковкой и дорожным движением. Последний рейс автобуса, следующий через остров Татышев, будет отправляться в 23:30, это позволит заблаговременно вернуться домой после завершения всех запланированных мероприятий.
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