Бесплатные автобусы на Татышев запустят в Красноярске

Мэрия настоятельно рекомендует всем, кто планирует посетить празднование Дня молодежи, воспользоваться именно общественным транспортом, чтобы избежать возможных неудобств с парковкой и дорожным движением. Последний рейс автобуса, следующий через остров Татышев, будет отправляться в 23:30, это позволит заблаговременно вернуться домой после завершения всех запланированных мероприятий.