465 метров сэкономили 250 часов: как одна выделенка изменила движение в Краснодаре

— Специалисты провели замеры и сравнили время прохождения участка до и после запуска выделенной полосы всего в 260 метров. Время сократилось с 13 до 2 минут. Если умножить на все маршруты и весь транспорт, который проходит через этот участок, масштаб становится ощутимым — 205 единиц транспорта на 13 маршрутах в общем экономят примерно в 250 часов в день, — отметил Иван Петров.