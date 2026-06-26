У СКК имени Блинова появится падел-корт и кинотеатр под открытым небом

Сегодня, 26 июня 2026 года, губернатор Виталий Хоценко в своём официальном макс-канале сообщил, что благоустройство СКК имени Виктора Блинова «идёт ударными темпами».
Глава региона рассказал, что на площади у спортивного комплекса появятся падел-корт, кинотеатр под открытым небом и пространства, где можно будет «вкусно и приятно проводить время».
Напомним, ранее стало известно, что у СКК имени Блинова отремонтируют тротуары и парковки. Некоторые из них специалистам придётся восстанавливать с нуля. На работы из бюджета выделят 50 миллионов рублей.