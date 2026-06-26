Случаи укусов клещей увеличились в Приангарье по сравнению с прошлым годом

С начала эпидсезона 2025 года в Иркутской области от укусов клещей пострадали более 16,7 тысяч человек. Роспотребнадзор сообщил о снижении случаев клещевого энцефалита и боррелиоза, но росте заболеваемости клещевым риккетсиозом. Даны рекомендации по профилактике и действиям при укусе клеща.