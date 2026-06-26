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Случаи укусов клещей увеличились в Приангарье по сравнению с прошлым годом

С начала эпидсезона 2025 года в Иркутской области от укусов клещей пострадали более 16,7 тысяч человек. Роспотребнадзор сообщил о снижении случаев клещевого энцефалита и боррелиоза, но росте заболеваемости клещевым риккетсиозом. Даны рекомендации по профилактике и действиям при укусе клеща.

Источник: IrkutskMedia.ru

С начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 16 780 жителей Иркутской области

С начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 16 780 жителей Иркутской области. Это на 2 318 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 13 462 обращения.

Клещевой энцефалит и боррелиоз: статистика и меры профилактики

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области сообщила, что эксперты обнаружили клещевой энцефалит у 39 пострадавших, что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число подтвержденных случаев клещевого боррелиоза снизилось на 58,4% по сравнению с прошлым годом и составило 27 случаев.

Однако, заболеваемость клещевым риккетсиозом увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Лабораторно подтверждено 8 случаев заражения, в то время как в 2025 году за аналогичный период было зафиксировано 4 случая.

Лабораторные исследования клещей

За сезон эксперты исследовали 11 998 клещей. Из них:

  • Вирусом клещевого энцефалита заражено 1,2% клещей;

  • Боррелиозом — 29,8% клещей;

  • Другими клещевыми инфекциями — 6,8% клещей.

Противоклещевые обработки

На территории Иркутской области продолжаются противоклещевые обработки. На сегодняшний день обработано более 3,1 тысячи га территорий детских образовательных учреждений и мест массового пребывания населения.

Меры профилактики

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами:

  1. Используйте акарицидно-репеллентные средства и носите защитную одежду.

  2. Проводите само- и взаимоосмотры.

  3. При перемещении в лесу держитесь середины дороги и избегайте зарослей прошлогодней травы и валежника.

  4. Осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

  5. Все вещи и дикоросы (цветы, черемша и др.), с которыми вы пришли из леса, осматривайте на наличие клещей.

Ранее агентство сообщало, что с приходом переменчивой погоды в Иркутской области возросла высокая активность клещей. С начала эпидемиологического сезона за медицинской помощью обратилось 15 179 жителей региона.

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