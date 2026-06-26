Случаи укусов клещей увеличились в Приангарье по сравнению с прошлым годом

С начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 16 780 жителей Иркутской области
С начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 16 780 жителей Иркутской области. Это на 2 318 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 13 462 обращения.
Клещевой энцефалит и боррелиоз: статистика и меры профилактики
Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области сообщила, что эксперты обнаружили клещевой энцефалит у 39 пострадавших, что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число подтвержденных случаев клещевого боррелиоза снизилось на 58,4% по сравнению с прошлым годом и составило 27 случаев.
Однако, заболеваемость клещевым риккетсиозом увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Лабораторно подтверждено 8 случаев заражения, в то время как в 2025 году за аналогичный период было зафиксировано 4 случая.
Лабораторные исследования клещей
За сезон эксперты исследовали 11 998 клещей. Из них:
Вирусом клещевого энцефалита заражено 1,2% клещей;
Боррелиозом — 29,8% клещей;
Другими клещевыми инфекциями — 6,8% клещей.
Противоклещевые обработки
На территории Иркутской области продолжаются противоклещевые обработки. На сегодняшний день обработано более 3,1 тысячи га территорий детских образовательных учреждений и мест массового пребывания населения.
Меры профилактики
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами:
Используйте акарицидно-репеллентные средства и носите защитную одежду.
Проводите само- и взаимоосмотры.
При перемещении в лесу держитесь середины дороги и избегайте зарослей прошлогодней травы и валежника.
Осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.
Все вещи и дикоросы (цветы, черемша и др.), с которыми вы пришли из леса, осматривайте на наличие клещей.
Ранее агентство сообщало, что с приходом переменчивой погоды в Иркутской области возросла высокая активность клещей. С начала эпидемиологического сезона за медицинской помощью обратилось 15 179 жителей региона.