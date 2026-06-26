Оправдан подросток, обвиненный в смерти девятилетней Арии Торп

После того как девочка упала, обвиняемый запаниковал. Он не стал звать на помощь или проверять её состояние, а просто вернул нож в раковину и убежал. Подросток отправился на железнодорожную станцию, где признался группе детей, что «случайно убил» Арию. Он также использовал интернет-поиск, чтобы узнать о последствиях убийства.