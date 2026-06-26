Оправдан подросток, обвиненный в смерти девятилетней Арии Торп

В Бристоле суд присяжных оправдал 16-летнего подростка, обвинявшегося в убийстве и непредумышленном убийстве девятилетней Арии Торп. Молодой человек, чье имя не разглашается по юридическим причинам, был полностью оправдан по обоим пунктам обвинения, — сообщает Independent.
Трагедия произошла 15 декабря прошлого года в Уэстон-сьюпер-Мэр, когда девочка скончалась от ножевого ранения в грудь. Согласно показаниям самого подростка в суде, он взял на кухне нож с 21-сантиметровым лезвием, чтобы «напугать» Арию, и имитировал движения фехтовальщика. По его словам, удар был нанесен случайно, когда он попытался заставить её вздрогнуть.
После того как девочка упала, обвиняемый запаниковал. Он не стал звать на помощь или проверять её состояние, а просто вернул нож в раковину и убежал. Подросток отправился на железнодорожную станцию, где признался группе детей, что «случайно убил» Арию. Он также использовал интернет-поиск, чтобы узнать о последствиях убийства.
Полиция была вызвана одной из девочек со станции. Правоохранители остановили отходящий поезд и арестовали подозреваемого. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало сквозное ранение сердца глубиной около 8 см, от которого девочка скончалась «очень быстро». В тот день Ария вернулась из школы, провела время с мамой за приготовлением пиццы и смотрела телевизор перед трагедией.
Исключен из школы: убийца девятилетней девочки предстал перед судом.