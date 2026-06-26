Минсвязи Беларуси сказало, есть ли польза от лимитов на мобильный интернет

Так, по предварительной оценке Минсвязи, эффект от введения лимита в 30 гигабайт на мобильный интернет положительный. Полноценные итоги от введения данной меры ведомство готово оценить уже по окончании июня, так как белорусы уезжают на дачи, а дети отправляются на каникулы. Из-за чего происходит перераспределение трафика передачи данных, обеспечиваются радиоусловия, то есть становится меньше взаимного влияния помех. В результате ушел дисбаланс трафика, он стал более сбалансированным.