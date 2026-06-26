Минсвязи Беларуси сказало, есть ли польза от лимитов на мобильный интернет

В Министерстве связи Беларуси сказали, есть ли плюсы лимитов на мобильный интернет, пишет БелТА.
Так, по предварительной оценке Минсвязи, эффект от введения лимита в 30 гигабайт на мобильный интернет положительный. Полноценные итоги от введения данной меры ведомство готово оценить уже по окончании июня, так как белорусы уезжают на дачи, а дети отправляются на каникулы. Из-за чего происходит перераспределение трафика передачи данных, обеспечиваются радиоусловия, то есть становится меньше взаимного влияния помех. В результате ушел дисбаланс трафика, он стал более сбалансированным.
— Мы видим, что сети перестали, условно говоря, работать на износ, потому что все-таки люди стали потреблять разумнее, меньше, — прокомментировал первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач.
При этом представитель Минсвязи отметил, что все равно объемы трафика в Беларуси растут. При этом белорусы стали активнее использовать турбокнопки, которые некоторые операторы сделали даже бесплатными в условиях своих акций. Еще он заметил, что по сетям исчезли сверхскачки, а еще снизилось количество жалоб.
— Многие поняли, что и 1 мегабит в секунду достаточно, чтобы в обычных условиях пользоваться телефоном, а не смотреть по нему «тяжелый» контент или скачивать торрент-файлы, — подытожил чиновник.
Ранее Минсвязи сказало, отменят ли ограничения скорости безлимитного мобильного интернета в Беларуси.