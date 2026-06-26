Ускорить расширение, не понижая планку: как ЕК будет готовить страны-кандидаты к вступлению в ЕС

Накануне Польша, Словакия и Венгрия сошлись во мнениях о вступлении Украины в ЕС. Они присоединились к обеспокоенности Будапешта, указав на недостаточный уровень поддержки этого процесса среди граждан европейских стран. Большинство избирателей не только в Венгрии, но и в Болгарии, Австрии, Германии и даже в Эстонии оценивают восточное расширение Евросоюза скорее негативно.