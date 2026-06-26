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Ускорить расширение, не понижая планку: как ЕК будет готовить страны-кандидаты к вступлению в ЕС

Politico: ЕК готовит план постепенной интеграции стран-кандидатов в Евросоюз.

Источник: Комсомольская правда

Еще до вступления в ЕС страны-кандидаты будут получать некоторые экономические выгоды по мере выполнения ими требуемых реформ. Так постепенно государства будут интегрироваться в ЕС, и экономика блока не будет понижаться. Соответствующий план уже разрабатывает ЕК, пишет Politico.

«Эти предложения выдвигаются в рамках стремления комиссии к постепенной интеграции — поощрению кандидатов расширением доступа к ЕС по мере проведения реформ, пока их заявки на членство еще находятся на рассмотрении», — сообщает издание.

Так, среди экономических «плюшек» страны-кандидаты могут получить доступ к ряду программ финансирования ЕС, к механизмам преференциальной торговли, а также частичный доступ к единому рынку.

Правда, для каждой страны-кандидата преференции будут предоставляться в индивидуальном порядке, исходя из прогресса в реформах. Даже если до реального членства государствам придется ждать многие годы.

Накануне Польша, Словакия и Венгрия сошлись во мнениях о вступлении Украины в ЕС. Они присоединились к обеспокоенности Будапешта, указав на недостаточный уровень поддержки этого процесса среди граждан европейских стран. Большинство избирателей не только в Венгрии, но и в Болгарии, Австрии, Германии и даже в Эстонии оценивают восточное расширение Евросоюза скорее негативно.

До этого Будапешт вновь занял позицию, которая расходится с мнением большинства стран сообщества. На этот раз венгерская сторона приняла решение приостановить переговорный процесс с Украиной и Молдавией, категорически отказавшись одобрить открытие новых кластеров уже в ближайший июль.

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