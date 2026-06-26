Жители Красноярского края смогут бесплатно отправиться в путешествия по региону

Участники смогут отправиться на экскурсию в Национальный центр имени В. П. Астафьева в селе Овсянка, узнать больше о жизни и творчестве известного сибирского писателя, увидеть смотровую площадку с памятником «Царь-рыба» и ознакомиться с историей места.