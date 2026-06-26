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Жители Красноярского края смогут бесплатно отправиться в путешествия по региону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартует программа бесплатных экскурсионных поездок. Жителей региона могут выбрать разные форматы путешествий — от автобусно-пешеходных маршрутов по Красноярску и его окрестностям до познавательных поездок по природным и культурным объектам.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартует программа бесплатных экскурсионных поездок. Жителей региона могут выбрать разные форматы путешествий — от автобусно-пешеходных маршрутов по Красноярску и его окрестностям до познавательных поездок по природным и культурным объектам.

Участники смогут отправиться на экскурсию в Национальный центр имени В. П. Астафьева в селе Овсянка, узнать больше о жизни и творчестве известного сибирского писателя, увидеть смотровую площадку с памятником «Царь-рыба» и ознакомиться с историей места.

Для тех, кто хочет открыть для себя новые страницы истории Красноярска, подготовили программу «Адреса любви» — маршрут, который рассказывает о малоизвестных фактах в истории города, связанных с судьбами людей, архитектурой и культурным наследием.

Экскурсия «Больше, чем Красноярск» ознакомит участников с ключевыми достопримечательностями города, историей известных жителей края, культурой народов Енисейской Сибири и традициями региона. В программе также посещение этнодеревни в экопарке «Серебряный лог».

Отдельным направлением станет путешествие в пещеру Караульная. Экскурсия «Голос пещеры» позволит увидеть природный памятник, узнать его историю с помощью экскурсовода и цифрового гида, принять участие в творческом мастер-классе.

Еще один маршрут — «Духовные горизонты. Путешествие по храмам Красноярска» — ознакомит участников с культурным и духовным многообразием города, историей различных религиозных объектов и традициями народов региона.

Развитие таких программ соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который направлен на повышение доступности путешествий, создание новых туристских продуктов и формирование интереса к внутреннему туризму.

С более подробной информацией о маршрутах и условиях участия можно ознакомиться по ссылке.