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В центре Иркутска после иска прокуратуры отремонтировали причал

Ряд нарушений конструкции обнаружили во время проверки.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 июня. В Иркутске провели проверку по содержанию и эксплуатации одного из причалов города. Речь идёт о конструкции на бульваре Гагарина.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, объект долгое время находился в плохом состоянии. У причала отсутствовали ограждения и отбойные устройства, что создавало угрозу безопасности граждан.

Ведомство направило в суд иск привести сооружение в соответствие с требованиями техрегламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Кировский городской суд вынес удовлетворительное решение. В июне 2026 года эксплуатант причала произвёл необходимый для устранения нарушений ремонт.

Ранее агентство рассказывало, что в Зиме ремонт подъезда жилого дома провели только после вмешательства прокуратуры. Многоквартирное здание было в ненадлежащем состоянии.