В центре Иркутска после иска прокуратуры отремонтировали причал

IrkutskMedia, 26 июня. В Иркутске провели проверку по содержанию и эксплуатации одного из причалов города. Речь идёт о конструкции на бульваре Гагарина.
Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, объект долгое время находился в плохом состоянии. У причала отсутствовали ограждения и отбойные устройства, что создавало угрозу безопасности граждан.
Ведомство направило в суд иск привести сооружение в соответствие с требованиями техрегламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.
Кировский городской суд вынес удовлетворительное решение. В июне 2026 года эксплуатант причала произвёл необходимый для устранения нарушений ремонт.
Ранее агентство рассказывало, что в Зиме ремонт подъезда жилого дома провели только после вмешательства прокуратуры. Многоквартирное здание было в ненадлежащем состоянии.