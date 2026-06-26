Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три десятка новых контейнерных площадок обустроят в Октябрьском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в районе планируют установить 32 новые контейнерные площадки и реконструировать 102 существующие.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в районе планируют установить 32 новые контейнерные площадки и реконструировать 102 существующие.

Новые площадки уже появились на улицах Изумрудной, Юшкова, Живописной и Можайского. Еще две площадки на улицах Попова и Камчатской обновили по обращениям жителей. Здесь укрепили основание, установили навесы, а на улице Попова дополнительно заасфальтировали подъездные пути.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» за счет средств краевого и городского бюджетов.

Как отметили в администрации района, все муниципальные площадки приведут в соответствие с современными санитарными требованиями. Они будут закрытого типа, с бетонным основанием и защитой от осадков и ветра, что позволит предотвратить разлет мусора по дворам.

На сегодняшний день уже обновлена 21 площадка, подытожили в мэрии.

16+