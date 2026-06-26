Три десятка новых контейнерных площадок обустроят в Октябрьском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в районе планируют установить 32 новые контейнерные площадки и реконструировать 102 существующие.
Новые площадки уже появились на улицах Изумрудной, Юшкова, Живописной и Можайского. Еще две площадки на улицах Попова и Камчатской обновили по обращениям жителей. Здесь укрепили основание, установили навесы, а на улице Попова дополнительно заасфальтировали подъездные пути.
Работы выполняются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» за счет средств краевого и городского бюджетов.
Как отметили в администрации района, все муниципальные площадки приведут в соответствие с современными санитарными требованиями. Они будут закрытого типа, с бетонным основанием и защитой от осадков и ветра, что позволит предотвратить разлет мусора по дворам.
На сегодняшний день уже обновлена 21 площадка, подытожили в мэрии.
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