Михаил Пучков: «Нижегородская область может гордиться выпускниками этого года»

Лето — жаркая пора для системы образования. Это период сдачи выпускных экзаменов, поступления в вузы, техникумы и профучилища, организации отдыха в оздоровительных лагерях. О промежуточных итогах государственной итоговой аттестации в Нижегородской области, о приемной кампании в учреждениях СПО, а также об особенностях детского отдыха в нижегородских лагерях ИА «Время Н» рассказал министр образования региона Михаил Пучков.
— Михаил Юрьевич, насколько успешно нижегородские выпускники сдают ЕГЭ в этом году? По каким предметам улучшили результаты? Чем удивили?
— Результаты основного периода ЕГЭ уже в целом известны, и сразу могу сказать, что Нижегородская область может гордиться выпускниками этого года. Вырос средний балл, а также увеличилось количество 100-балльников.
Если в прошлом году в нашем регионе было 137 стобалльников, то в текущем — 194 человека. Особенно порадовал блок естественно-научных дисциплин: везде видна положительная тенденция по итогам сдачи. К примеру, в два раза стало больше 100-балльных результатов ЕГЭ по физике и математике. Это, безусловно, говорит о росте качества подготовки выпускников в Нижегородской области.
В 2026 году в регионе появился выпускник, который набрал 300 баллов на едином государственном экзамене — это ученик лицея № 38 Илья Ковалёв. Набор предметов здесь вызывает уважение: физика, профильная математика, русский язык — все на 100 баллов. Результат, конечно, впечатляет!
— Недавно стартовала приемная кампания в учреждения среднего профобразования. Можно ли говорить о росте популярности СПО в Нижегородской области?
— О востребованности СПО свидетельствует процент ребят, которые поступают в колледжи и техникумы после 9-го класса — таких больше 60%. Иными словами, всё больше ребят выбирают именно среднее профессиональное образование, которое сегодня гарантирует быстрый выход на рынок труда, востребованные специальности и хороший уровень заработных плат.
В Нижегородской области насчитывается более 70 колледжей и техникумов. Часть из них даже немного раньше начала приёмную кампанию. Следим за контрольными цифрами приема, большая часть здесь связана с машиностроением, с обрабатывающей промышленностью. В числе популярных направлений также — педагогика, медицина, IT. В целом в наших колледжах и техникумах представлен очень широкий спектр образовательных программ.
Хочется, чтобы наши выпускники делали осознанный выбор будущей профессии.
— Сегодня демонстрационный экзамен заменяет обычные экзамены для выпускников СПО. Такие экзамены поддерживают партнеры-промышленники?
— Действительно, экзаменационная кампания в учреждениях СПО получила новый виток развития. Завершая определённый этап в образовании, каждый выпускник обязан сдать государственную итоговую аттестацию. В девятом классе — в форме ОГЭ, в одиннадцатом классе — в форме ЕГЭ. А если мы говорим про СПО, то теперь это демо-экзамен. Он отличается от обычного экзаменационного формата. В рамках демонстрационного экзамена выпускник решает определенную нестандартизированную задачу. Например, он должен продемонстрировать умение решить проблему отсутствия электричества, сделать правильную разводку электросхемы, приготовить какое-то блюдо и так далее. То есть отрабатываются реальные ситуации, которые могут случиться на том или ином производстве.
Демо-экзамен — это совместная работа колледжа, техникума и предприятия-партнёра. Задания разрабатываются исходя из потребностей той или иной отрасли. Если мы говорим о демо-экзамене, то есть несколько уровней сложности, и в зависимости от программы подготовки выбирается либо базовый, либо профильный, либо профильный с заданием повышенной сложности. Все зависит от того или иного предприятия.
— Сферу образования региона можно поздравить — создается 6 новых кластеров.
— «Профессионалитет» — это проект, на который мы делаем ставку. На текущий момент в Нижегородской области уже работает 19 кластеров. Скоро их будет 25 кластеров, и это дополнительные федеральные средства в региональный бюджет.
Главное для нас — чтобы ключевые отрасли экономики, ее локомотивы, находили своё отражение в созданных кластерах. Если говорить о последних шести, то четыре из них связаны с промышленностью, два — с гуманитарным образованием.
— Сколько детей сейчас отдыхают в нижегородских оздоровительных лагерях? Какие смены могли бы отметить?
— Летняя оздоровительная кампания — это всегда особый мир, особое время. С одной стороны, это отдых, а с другой — воспитательная работа. Поэтому здесь у нас представлены все направления и все форматы — начиная от экологических, туристических смен и заканчивая лагерями палаточного формата.
Стоит отметить интересные смены, связанные с патриотическим движением, где главной повесткой становится приобщение к истории нашей страны. Например, на базе детского центра «Салют» мы провели две смены совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества.
Всего в регионе насчитывается около 50 загородных лагерей, в том числе, семь — круглогодичные. Последний из них добавился в этом году — это круглогодичный лагерь «Тёплый стан».
Подчеркну, что мы делаем все, чтобы отдых наших детей был максимально комфортным.