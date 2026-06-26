Михаил Пучков: «Нижегородская область может гордиться выпускниками этого года»

— Действительно, экзаменационная кампания в учреждениях СПО получила новый виток развития. Завершая определённый этап в образовании, каждый выпускник обязан сдать государственную итоговую аттестацию. В девятом классе — в форме ОГЭ, в одиннадцатом классе — в форме ЕГЭ. А если мы говорим про СПО, то теперь это демо-экзамен. Он отличается от обычного экзаменационного формата. В рамках демонстрационного экзамена выпускник решает определенную нестандартизированную задачу. Например, он должен продемонстрировать умение решить проблему отсутствия электричества, сделать правильную разводку электросхемы, приготовить какое-то блюдо и так далее. То есть отрабатываются реальные ситуации, которые могут случиться на том или ином производстве.