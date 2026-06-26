Красноярец 20 лет хранил оружие в память о деде, а теперь пойдет под суд

Теперь внуку инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ. Вину он не признает и настаивает на отсутствии умысла. Наказать его могут ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.