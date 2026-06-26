Красноярец 20 лет хранил оружие в память о деде, а теперь пойдет под суд

30-летний житель Красноярска обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия.
Установлено, что в 2006 году, когда фигуранту было 10 лет, после смерти дедушки в семье осталось охотничье ружьё 28 калибра. Оформлять его в установленном законом порядке тогда никто не стал и оно 20 лет хранилось без регистрации, учета и разрешительных документов.
«Зимой 2026 года уже взрослый владелец решил показать “семейную память” знакомым во время конфликта. Очевидцы вызвали наряд полиции и мужчина не успел избавиться от ружья. В ходе проверки было установлено, что изъятое ружье является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом путем укорачивания ствола и пригодным для производства выстрелов», — рассказали в прокуратуре.
Правоохранителям фигурант пояснил, что оружие всё это время хранилось «как память о дедушке».
Теперь внуку инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ. Вину он не признает и настаивает на отсутствии умысла. Наказать его могут ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.