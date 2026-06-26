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В Прикамье у деревни Посёр заметили медведя

Фото медведя опубликовали в местных пабликах.

Жители заметили медведя у автобусной остановки в деревне Посёр, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фото медведя опубликовали в местных пабликах. На нём видно, как небольшого размера животное стоит около автобусной остановки. За ней находится лес. Редакция perm.aif.ru направила запрос в Министерство природных ресурсов Пермского края.

В ведомстве сообщили, что на место выезжал охотинспектор. В ходе обследования территории следов повторного появления дикого зверя обнаружено не было.

«Ситуация находится на контроле», — отметили минприроды. Специалисты также напоминают: в случае появления диких животных в черте населённых пунктов или их окрестностях, а также при обнаружении нетипичного поведения зверей необходимо сообщать по телефонам 112 или 102.

Напомним, недавно пермяков напугал тигр в здании мебельных магазинов. Сайт perm.aif.ru разобрался в ситуации. Подробнее — в материале.