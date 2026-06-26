Больше 225 тысяч гектаров леса охвачено пожарами в Красноярском крае

Свыше 225 тысяч гектаров леса горит в Красноярском крае. По требованию Губернатора — для тушения огня брошены дополнительные ресурсы, передают представители Лесопожарного центра.
Итак, по состоянию на 10 часов 26 июня, в борьбе с огнем задействованы 2142 человека и 77 единиц техники. За минувшие сутки прибыли еще 124 специалиста. Вместе с сотрудниками краевого Лесопожарного центра работают команды из разных регионов, федеральная Авиалесоохрана, а также арендаторы.
Более 30 воздушных судов помогают в тушении. Используются вертолеты с водосливными устройствами. При необходимости вызывают осадки самолетом Ан-26. Для наблюдения применяют беспилотники.
За сутки потушено 13 пожаров на площади 2,4 тыс. га. Большинство начались из-за гроз. Всего в крае зарегистрирован 141 пожар. Ситуация сложная, но под контролем. Угрозы для населенных пунктов нет.
Работу осложняют жара, засуха и поврежденный шелкопрядом лес. Очаги в труднодоступных местах тушат с помощью авиации. Специалисты вручную прокладывают полосы, убирают сухостой. На сложных участках используют взрывчатку.
Загрязнений в атмосфере не зафиксировано. Усилена профилактика с населением. Введена многоступенчатая система мониторинга. Посещение лесов ограничено, костры разводить запрещено.
При обнаружении пожара звоните: 8−800−100−94−00.