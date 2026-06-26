Больше 225 тысяч гектаров леса охвачено пожарами в Красноярском крае

Итак, по состоянию на 10 часов 26 июня, в борьбе с огнем задействованы 2142 человека и 77 единиц техники. За минувшие сутки прибыли еще 124 специалиста. Вместе с сотрудниками краевого Лесопожарного центра работают команды из разных регионов, федеральная Авиалесоохрана, а также арендаторы.