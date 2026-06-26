Хабаровский медколледж выпустил рекордное количество студентов за всю свою историю

В Хабаровском крае прошли торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам медицинского колледжа имени Г. С. Макарова. Так, в регионе заветное свидетельство об окончании учебы получили 912 человек. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данный показатель рекордный за всю историю медучреждения.
В числе выпускников, прошедших первичную аккредитацию, перечислены медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, лаборанты и зубные техники.
— Наша задача — чтобы молодые специалисты закреплялись на местах, профессионально росли и связывали свое будущее с Хабаровским краем. Именно так шаг за шагом укрепляем кадровый потенциал здравоохранения и повышаем доступность медицинской помощи во всех районах региона, — сказал губернатор края Дмитрий Демешин.
Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Ольга Сурикова напомнила о введенной в этом году системе наставничества для учащихся. Также она рассказала о различных региональных финансовых программах. Например, по программе «Земский фельдшер» выплаты достигают миллиона рублей, а по программе «Сберегательный капитал» специалистам доступно до 50 должностных окладов. Помимо прочего, с 2025 года для студентов целевого обучения появилась дополнительная стипендия.
— Сегодня наши выпускники востребованы как никогда. Особенно радует, что больше ста ребят уже заключили целевые договоры и точно знают свои рабочие места. Задача регионального минздрава — не просто выпустить специалистов, а помочь им состояться в профессии. Мы создаем все условия, чтобы молодые специалисты чувствовали себя уверенно и видели перспективы, — добавила Ольга Сурикова.
В свою очередь, на церемонии награждения главный врач краевой клинической больницы имени С. И. Сергеева Андрей Субботин рассказал об улучшении кадровой ситуации.
— Год назад мы приняли важное решение — вернуть колледж в подчинение министерству здравоохранения края. И уже сегодня видим плоды: набор абитуриентов увеличен, а в этом году выпускается 912 человек. Учитывая, что в крае трудится более десяти тысяч средних медработников, ежегодный выпуск в тысячу человек позволит нам планово пополнять и обновлять кадры. Если половина выпускников останется в системе, кадровый вопрос будет закрыт в ближайшей перспективе. И для этого у нас есть все инструменты, — заявил Андрей Субботин.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о старте приемной кампании. В частности, в медицинский колледж прием документов продлится до 10 августа 2026 года.