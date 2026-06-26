Хабаровский медколледж выпустил рекордное количество студентов за всю свою историю

— Год назад мы приняли важное решение — вернуть колледж в подчинение министерству здравоохранения края. И уже сегодня видим плоды: набор абитуриентов увеличен, а в этом году выпускается 912 человек. Учитывая, что в крае трудится более десяти тысяч средних медработников, ежегодный выпуск в тысячу человек позволит нам планово пополнять и обновлять кадры. Если половина выпускников останется в системе, кадровый вопрос будет закрыт в ближайшей перспективе. И для этого у нас есть все инструменты, — заявил Андрей Субботин.