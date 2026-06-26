Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава донского минтранса прокомментировала ситуацию с бензином на заправках

Министр транспорта региона ответила на вопрос об очередях на АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с бензином в Ростовской области прокомментировала в ходе пресс-конференции 25 июня министр транспорта региона Алена Беликова.

— Сегодня с топливом происходит примерно та же история, что когда-то с гречкой при ковиде. Люди пугаются, и это создает ажиотаж, — ответила глава донского минтранса на вопрос об очередях.

Она подчеркнула, что поставщики не ограничивают отпуск для каких-то категорий сознательно. У них есть запасы и большой объем «на колесах».

Также министр обратилась к компаниям-перевозчикам с просьбой своевременно информировать о возникающих сложностях.

— Сейчас все, у кого были вопросы по топливу, решают его с минтрансом и минпромом. Определены удобные точки заправки рядом с базами перевозчиков, где их обслуживают с необходимым объемом.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!