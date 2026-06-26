Казань примет «Дрон Экспо»: ключевой темой станет объединение беспилотников в единую систему

Разработки в области авиационных беспилотников представят компании из России, Белоруссии, Китая и других стран.
Форум-выставка «Дрон Экспо» пройдет в «Казань Экспо» с 8 по 10 июля. На нем будут представлены новейшие разработки в области беспилотных авиационных систем (БАС) из разных стран, в том числе России, Китая, Белоруссии и других, рассказал учредитель Международной выставки-форума «Дрон Экспо 2026» Александр Фешкин накануне на пресс-конференции в ТАСС.
«Сегодня “Дрон Экспо” — это уже значительно больше, чем просто выставка. Мы видим, что за последние два года она постепенно превращается в полноценную отраслевую платформу, где встречаются все ключевые участники рынка беспилотных авиационных систем: производители техники, разработчики программного обеспечения, интеграторы, заказчики, представители органов власти, инвесторы и международные партнеры», — отметил он.
Серьезно выросло и число компаний, заявившихся на выставку. Если в прошлом году их было 156, то в этом уже будет более 200. При этом почти половина — иностранные представители.
«Если раньше многие компании демонстрировали возможности БАС и доказывали, что беспилотники могут быть полезны, то сегодня разговор уже идет совсем на другом уровне. Сейчас заказчики задают более практические вопросы: какая экономия внедрения, какой эффект можно получить, как быстро окупается решение, какие существуют механизмы эксплуатации и обеспечения безопасности», — подчеркнул Фешкин.
По его словам, сегодня наблюдается устойчивый рост спроса на беспилотники со стороны промышленности, нефтегазового комплекса, энергетики, строительной отрасли, сельского хозяйства, логистики и сфер безопасности. «Беспилотные авиационные системы перестают быть экспериментом и становятся полноценным производственным инструментом», — заключил он.
Василий Шпак: «Сегодня в России развернута широкая региональная сеть из 30 научно-производственных центров, где тестируются технологии и готовят специалистов».
Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости.
«Рынок уже трансформировался от простого производства до предоставления конкретных услуг».
Беспилотники уже используются в разных отраслях и показывают свою эффективность. Этот рынок растет с каждым днем и приобретает все более конкретные очертания, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ, сопредседатель организационного комитета форума «Дрон Экспо» Василий Шпак.
«Фокус нашего внимания переключается с производства и поставки непосредственно машин на предоставление услуг. Наиболее активно беспилотные авиационные системы сегодня используют такие федеральные ведомства, как Росреестр, Рослесхоз, Минсельхоз. Ведется активная работа над созданием соответствующей инфраструктуры отрасли», — рассказал он.
Сегодня в России развернута широкая региональная сеть из 30 научно-производственных центров, где тестируются технологии и готовят специалистов.
«Мы уже с уверенностью можем говорить, что беспилотные системы больше не какая-то модная тенденция, не какая-то игрушка, а полноценный инструмент современных производственных процессов и инвестиция в будущие конкурентные преимущества во всех сферах — от государственного управления и промышленности до сельского хозяйства, мониторинга инфраструктуры», — уверен Шпак.
В ближайшем будущем беспилотники станут такой же обыденностью, как смартфон, и очень плотно войдут в жизнь всех людей, заключил он.
Рифкат Минниханов: «Для Республики Татарстан беспилотные технологии — это не только воздушные дроны. Мы рассматриваем их как комплекс решений для земли, воды и воздуха».
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Главная тема — создание единой инфраструктуры беспилотия.
Главной темой пленарного заседания форума-выставки станет «Многосредность и автономность — ключевые тренды глобальной трансформации транспортных систем», сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«Ключевой вопрос — как перейти от отдельных беспилотников к единой системе беспилотной мобильности, в которой воздушное, наземное и водное решения функционируют как элементы общей транспортной и логистической инфраструктуры», — пояснил он.
По его словам, для регионов особенно важно понимать, какие правила, меры поддержки, технологические конкурсы, дорожные карты и пилотные режимы позволяют ускорять внедрение таких решений в экономику и городскую среду.
«Для Республики Татарстан беспилотные технологии — это не только воздушные дроны. Мы рассматриваем их как комплекс решений для земли, воды и воздуха. Именно такой многогранный подход сегодня определяет развитие отрасли», — подчеркнул Рифкат Минниханов.
Символичным становится проведение «Дрон Экспо» одновременно с выставкой «АгроВолга», что позволяет более подробно обсудить применение беспилотных систем в сельском хозяйстве.
«Это стратегическое решение, поскольку сельское хозяйство является одним из наиболее понятных емких рынков применения беспилотных систем», — сообщил Минниханов.
Важным шагом станет правовое регулирование беспилотников и обеспечение безопасности их использования вблизи населенных пунктов.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».
Какие дальнейшие шаги в развитии беспилотия в России?
Сейчас, когда беспилотники уже стали частью нашей жизни, важно сделать правильные шаги для дальнейшего развития отрасли, продолжил президент Академии наук РТ.
«Следующий шаг — переход от проектной повестки к практике реализации: создание пилотных зон, внедрение решений в отраслях, подготовка кадров, развитие промышленной кооперации и создание условий для масштабирования», — подчеркнул он.
Также важным шагом станет правовое регулирование беспилотников и обеспечение безопасности их использования вблизи населенных пунктов. Это станет одной из тем форума.
«Без четких правил, цифровых процедур, диспетчеризации, механизмов контроля невозможно обеспечить масштабное безопасное использование беспилотников в городской среде. Мы приглашаем к участию органы местного самоуправления, региональные органы власти, оперативные штабы, эксплуатантов и сертифицированных разработчиков. Именно этим участникам предстоит на практике внедрять новые подходы к регулированию и применению беспилотных авиационных систем», — сказал Минниханов.
На сегодняшний день важно связать беспилотные решения с реальными потребностями экономики республики: промышленности, агропромышленного комплекса, логистики, городского хозяйства, водного транспорта и инфраструктурных проектов, чем и займутся участники выставки-форума «Дрон Экспо», заключил он.