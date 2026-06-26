Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казань примет «Дрон Экспо»: ключевой темой станет объединение беспилотников в единую систему

С 8 по 10 июля в Казани пройдет выставка-форум «Дрон Экспо», где свои разработки в сфере беспилотных авиационных систем представят производители из разных стран. Какие решения нужны для развития беспилотия в стране, какие темы станут ключевыми на форуме и когда беспилотники станут обыденностью — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Разработки в области авиационных беспилотников представят компании из России, Белоруссии, Китая и других стран.

Форум-выставка «Дрон Экспо» пройдет в «Казань Экспо» с 8 по 10 июля. На нем будут представлены новейшие разработки в области беспилотных авиационных систем (БАС) из разных стран, в том числе России, Китая, Белоруссии и других, рассказал учредитель Международной выставки-форума «Дрон Экспо 2026» Александр Фешкин накануне на пресс-конференции в ТАСС.

«Сегодня “Дрон Экспо” — это уже значительно больше, чем просто выставка. Мы видим, что за последние два года она постепенно превращается в полноценную отраслевую платформу, где встречаются все ключевые участники рынка беспилотных авиационных систем: производители техники, разработчики программного обеспечения, интеграторы, заказчики, представители органов власти, инвесторы и международные партнеры», — отметил он.

Серьезно выросло и число компаний, заявившихся на выставку. Если в прошлом году их было 156, то в этом уже будет более 200. При этом почти половина — иностранные представители.

«Если раньше многие компании демонстрировали возможности БАС и доказывали, что беспилотники могут быть полезны, то сегодня разговор уже идет совсем на другом уровне. Сейчас заказчики задают более практические вопросы: какая экономия внедрения, какой эффект можно получить, как быстро окупается решение, какие существуют механизмы эксплуатации и обеспечения безопасности», — подчеркнул Фешкин.

По его словам, сегодня наблюдается устойчивый рост спроса на беспилотники со стороны промышленности, нефтегазового комплекса, энергетики, строительной отрасли, сельского хозяйства, логистики и сфер безопасности. «Беспилотные авиационные системы перестают быть экспериментом и становятся полноценным производственным инструментом», — заключил он.

Василий Шпак: «Сегодня в России развернута широкая региональная сеть из 30 научно-производственных центров, где тестируются технологии и готовят специалистов».

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости.

«Рынок уже трансформировался от простого производства до предоставления конкретных услуг».

Беспилотники уже используются в разных отраслях и показывают свою эффективность. Этот рынок растет с каждым днем и приобретает все более конкретные очертания, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ, сопредседатель организационного комитета форума «Дрон Экспо» Василий Шпак.

«Фокус нашего внимания переключается с производства и поставки непосредственно машин на предоставление услуг. Наиболее активно беспилотные авиационные системы сегодня используют такие федеральные ведомства, как Росреестр, Рослесхоз, Минсельхоз. Ведется активная работа над созданием соответствующей инфраструктуры отрасли», — рассказал он.

Сегодня в России развернута широкая региональная сеть из 30 научно-производственных центров, где тестируются технологии и готовят специалистов.

«Мы уже с уверенностью можем говорить, что беспилотные системы больше не какая-то модная тенденция, не какая-то игрушка, а полноценный инструмент современных производственных процессов и инвестиция в будущие конкурентные преимущества во всех сферах — от государственного управления и промышленности до сельского хозяйства, мониторинга инфраструктуры», — уверен Шпак.

В ближайшем будущем беспилотники станут такой же обыденностью, как смартфон, и очень плотно войдут в жизнь всех людей, заключил он.

Рифкат Минниханов: «Для Республики Татарстан беспилотные технологии — это не только воздушные дроны. Мы рассматриваем их как комплекс решений для земли, воды и воздуха».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».

Главная тема — создание единой инфраструктуры беспилотия.

Главной темой пленарного заседания форума-выставки станет «Многосредность и автономность — ключевые тренды глобальной трансформации транспортных систем», сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Ключевой вопрос — как перейти от отдельных беспилотников к единой системе беспилотной мобильности, в которой воздушное, наземное и водное решения функционируют как элементы общей транспортной и логистической инфраструктуры», — пояснил он.

По его словам, для регионов особенно важно понимать, какие правила, меры поддержки, технологические конкурсы, дорожные карты и пилотные режимы позволяют ускорять внедрение таких решений в экономику и городскую среду.

«Для Республики Татарстан беспилотные технологии — это не только воздушные дроны. Мы рассматриваем их как комплекс решений для земли, воды и воздуха. Именно такой многогранный подход сегодня определяет развитие отрасли», — подчеркнул Рифкат Минниханов.

Символичным становится проведение «Дрон Экспо» одновременно с выставкой «АгроВолга», что позволяет более подробно обсудить применение беспилотных систем в сельском хозяйстве.

«Это стратегическое решение, поскольку сельское хозяйство является одним из наиболее понятных емких рынков применения беспилотных систем», — сообщил Минниханов.

Важным шагом станет правовое регулирование беспилотников и обеспечение безопасности их использования вблизи населенных пунктов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».

Какие дальнейшие шаги в развитии беспилотия в России?

Сейчас, когда беспилотники уже стали частью нашей жизни, важно сделать правильные шаги для дальнейшего развития отрасли, продолжил президент Академии наук РТ.

«Следующий шаг — переход от проектной повестки к практике реализации: создание пилотных зон, внедрение решений в отраслях, подготовка кадров, развитие промышленной кооперации и создание условий для масштабирования», — подчеркнул он.

Также важным шагом станет правовое регулирование беспилотников и обеспечение безопасности их использования вблизи населенных пунктов. Это станет одной из тем форума.

«Без четких правил, цифровых процедур, диспетчеризации, механизмов контроля невозможно обеспечить масштабное безопасное использование беспилотников в городской среде. Мы приглашаем к участию органы местного самоуправления, региональные органы власти, оперативные штабы, эксплуатантов и сертифицированных разработчиков. Именно этим участникам предстоит на практике внедрять новые подходы к регулированию и применению беспилотных авиационных систем», — сказал Минниханов.

На сегодняшний день важно связать беспилотные решения с реальными потребностями экономики республики: промышленности, агропромышленного комплекса, логистики, городского хозяйства, водного транспорта и инфраструктурных проектов, чем и займутся участники выставки-форума «Дрон Экспо», заключил он.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше