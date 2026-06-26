Казань примет «Дрон Экспо»: ключевой темой станет объединение беспилотников в единую систему

«Если раньше многие компании демонстрировали возможности БАС и доказывали, что беспилотники могут быть полезны, то сегодня разговор уже идет совсем на другом уровне. Сейчас заказчики задают более практические вопросы: какая экономия внедрения, какой эффект можно получить, как быстро окупается решение, какие существуют механизмы эксплуатации и обеспечения безопасности», — подчеркнул Фешкин.