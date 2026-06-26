В Хабаровске осудят водителя после смертельного ДТП на Запарина

В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
По версии следствия, авария произошла 28 марта 2026 года на перекрёстке улицы Запарина и Амурского бульвара. Водитель автомобиля Toyota Yaris двигался со стороны улицы Муравьёва-Амурского в направлении улицы Серышева и проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
В это же время водитель Mercedes-Benz G500 пересекал Амурский бульвар и также не остановился на красный свет, выехав за стоп-линию. После столкновения внедорожник перевернулся.
Водитель Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по части 3 статьи 264 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.