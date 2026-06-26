Найден способ увеличить мощность лазерных систем в два раза

Как пояснили в институте, ученые отказались от стандартной схемы компрессора из четырех решеток и оставили две, а также изменили их расположение относительно друг друга. При этом, отмечается, что такая схема позволяет не только увеличить мощность лазерных систем, но и снизить стоимость компрессоров.